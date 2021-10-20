/657142/البرلمان-يهاجم-الأطباء-عمليات-الولادة-القيصيرية-أصبحت-سبوبة-في-مصر

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور، حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، بشأن وجود ضحايا نتاج ب«يزنس» الولادة القيصرية في مصر.

دوت الخليج

البرلمان يهاجم الأطباء: عمليات الولادة القيصيرية اصبحت سبوبة في مصر

وأكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، خلال طلب الإحاطة، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا بنسبة 63% في عمليات الولادة القيصرية بحسب دراسة سابقة نشرت في صحيفة الجارديان، ويأتي ذلك بالرغم من أن منظمة الصحة العالمية وضعت قاعدة لنسب الولادة القيصرية بألاّ تتجاوز في أي مجتمع عن 15%، إلا أن مصر تخطته بمراحل، بسبب رغبة المستشفيات والأطباء في تحصيل أموال أكثر.

وأكدت عضو مجلس النواب، إيناس عبدالحليم، أن الكثير من ذوات «الحمل الحرج»، يقعن فريسة لبيزنس الولادة القيصرية، مما يعرضهن لفقدان الجنين جراء إهمال الطبيب وكذلك أضرار صحية تصل إلى الوفاة، لافتة إلى أن المستشفيات تصر على إجراء ولادة قيصرية لتحقيق أرباح هلامية، رغم أن الأنسب لهذه الحالات هي الولادة الطبيعية.

النائبة إيناس عبدالحليم تطالب الحكومة بتكثيف الحملات التوعوية

وطالبت البرلمان من الحكومة، بتكثيف حملات التوعوية بآلية التعامل مع الحمل الحرج بمختلف حالاته، والقضاء على بيزنس الولادة القيصرية، من خلال إلزام المستشفيات الخاصة والأطباء بآلية التعامل مع الحمل الحرج، وأن يتم تفضيل الولادة الطبيعية ما لم تكن الحالات تتطلب ذلك.