سمية الخشاب ومحمد رمضان في وصلة رقص مثيرة بمهرجان الجونة..«فيديو»

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كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن فيديو جمع الفنان محمد رمضان بالفنانة سمية الخشاب في وصلة رقص مثيرة أثناء احتفاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي التي من المقرر أن تنتهي فاعلياته يوم 22 من الشهر المقبل.

دوت الخليج يرصد رقص محمد رمضان مع سمية الخشاب بمهرجان الجونة

وظهرت الخشابخلا الفيديو الفنانة سمية الخشاب وترتدي فستانًا أسود اللون و«رمضان» مرتديًا قميصا متعدد الألوان ويترقصان مع بعضهم على أنغام إحدى الأغنيات بمهرجان الجونة ثم سرعان م التف رمضان لالتقاط الصور مع اثنين من جمهوره تاركا سمية ترقص بمفردها.

سمية الخشاب ومحمد رمضان يتعونان في موسى

وكانت قد ظهرت سمية الخشاب مع الفنان محمد رمضان في رمضان المنقضي من خلال مسلسل “موسى” بشخصية زوجته، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبدالرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.

أزمة محمد رمضان بمهرجان الجونة

هذا وتلقي الفنان محمد رمضان القاضية الحقيقية لأول مرة في حياته بعد تقديمه أغنية افتتاح مهرجان الجونة، والتي حملت اسم “جو البنات”، حيث تعرض رمضان لموقف محرج للغاية، وذلك حين استعد لإلقاء كلمة بعد انتهائه من استعراضه، وبمجرد بدءه في توجيه الحديث إلى المهندس سميح ساويرس، تم قطع الصوت، وعم الظلام على مسرح الحفل، إيذانًا بانتهاء الليلة الساهرة، وخرج الجميع من القاعة، دون الالتفات إلى محاولة رمضان استراق كلمات يلقيها على الجمهور.

لكن كشف سميح سويرس أن ما حدث غير حقيقي فالقناة المذيعة للحدث ألغت البث بسبب ارتباطها بحملات إعلانية أخرى كانت يجب ألا تتراجع بها.

محمد رمضان يرد على سخرية الجمهور بعد أزمة الجونة برفع الحذاء

هذا وحرص الفنان محمد رمضان الرد على سخرية الجمهور من حفله بمهرجان الجونة وشماتتهم من غلق الأنوار والخروج قبل إلقاء كلمته بالمهرجانـ، من خلال مشاركته فيديو استفزازي جديد.

نشر رمضان فيديو له من داخل مهرجان الجونة في دورته الخامسة التي انطلق مساء أمس وهو يترقاص على نغمات أغنيته “نمبر وان”، واذ به يفعل حركته المعتادة برفع الحذاء أمام الكاميرا، في إشاره منه الرد على منتقديه.

ورغم ذلك نشر رمضان فيديو له بعد أداء صلاة الجمع والجمهور يلتفون حوله في سبيل أخذ صورة تذكارية معه، تاركين أزماته واستفزاته جانبا، ليثب رمضان بذلك كيف يرتبط الجمهور به رغم صرامة متربصيه.