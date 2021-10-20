/657146/وفاة سيدة-صدمها-قطار-خلال-عبورها-السكة-الحديد-في-الحوامدية

لقيت سيدة مصرعها، خلال عبورها السكة الحديد في الحوامدية بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة والتحريات، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة سيدة صدمها قطار خلال عبورها السكة الحديد فى الحوامدية

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد مصرع سيدة صدمها قطار في الحوامدية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة لإجراء التحريات اللازمة، وذكر شهود عيان أن ربة منزل خلال عبورها السكة الحديد صدمها قطار، مما أسفر عن مصرعها في الحال.

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لنقل الجثة إلي المشرحة، بعد الانتهاء من مناظرتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

وفي سياق أخر شهد الطريق الفرعي سمنود المحلة بنطاق محافظة الغربية، حادث تصادم مما أدى إلي وفاة قائدي دراجه نارية وسيارة ميكروباص في وخصصت سيارة إسعاف لنقلهما إلي مشرحة مستشفى سمنود المركزي .

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إشارة من ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة، سمنود .

التخطي الخاطئ

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء محمد العكل حكمدار مركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان البلاغ وأتضح مصرع شخصين في حادث التصادم، أتضح أن سبب الحادث التخطي الخاطئ لقائد الدراجة النارية مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الأولى بالمواجهة.

وعلى الفور تم نقل الجثث إلي مشرحة مستشفى سمنود العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.