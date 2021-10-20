/657148/تأجيل-دعوى-زيادة-نفقة-الفنانة-زينة-ضد-أحمد-عز-21-ديسمبر

أجلت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، دعوى معتز الدكر محامى الفنانة زينة، والتى يطالب فيها بزيادة نفقة موكلته ضد الفنان أحمد عز، لجلسة 21 ديسمبر.

دوت الخليجيرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل دعوى زيادة نفقة الفنانة زينة ضد أحمد عز لـ21 ديسمبر

30 الف جنيه

كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت بالزام الفنان أحمد عز بدفع بـ 30 الف جنيه شهريا نفقة للفنانة زينة، فتقدم محامى زينة بالاستئناف لزيادة النفقة.

محكمة الأسرة بمدينة نصر

والجدير بالذكر أن محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت سابقا ، برفض دعوى أمر وقتى مستعجل أقامه الفنان أحمد عز طالب فيه بنقل طفليه من مدرسة دولية إلى مدرسة أخرى بسبب زيادة المصروفات الدراسية، وذلك لسابقة الفصل فى الدعوى.

وكان حضر المستشار معتز الدكر محامى الفنانة زينة، وقدم لهئية المحكمة حافظة مستندات تثبت ان الفنان أحمد عز ميسور الحال بناء على التحريات عن عدد أعماله الفنية، والأجور التى تقضاها.

وفي سياق أخر كانت محكمة استئناف القاهرة قضت سابقا، بتأييد حكم أول درجة في قضية إلزام الفنان أحمد عز بتأدية ما يقرب من 700 ألف جنيه مصري لطفليه كمصروفات مدرسية للتوأم.

كما قضت محكمة أسرة مدينة نصر ،بإلزامه بدفع 42 ألفًا و350 جنيهًا مصريًا، قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

الفنانة زينة

وأقامت الفنانة زينة، دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز عن الأعمال الفنية والحملات الإعلانية التي يقوم بها وسياراته وممتلكاته العقارية.

وقضت، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لابنيه زين الدين وعز الدين، من الفنانة زينة إلا أنه تم الاستئناف على الحكم.