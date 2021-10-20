/657149/فرج-عامر-يعلن-عودته-لانتخابات-سموحة-بعد-الاستئناف-أمام-اللجنة-الأوليمبية

أعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه تم إيقاف فرار استبعاده عن انتخابات نادي سموحة، لحين النظر في الإستئناف من جانب اللجنة الأولمبية الدولية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي عبر فيسبوك "تم الإستثناف اليوم في اللجنة الأوليمبية وقبول الإستئناف وتم قيدة برقم 19 لسنة 4/2021ق".

وزاد "تم إيقاف الحكم باستبعادي لحين النظر الإستئناف، ورجعت الأمور كما هي ومازلت مرشح على رئاسة نادي سموحة تحت رقم 3".

وواصل "في انتظار تأييدكم ويشرفني أن ألتقي بأحبائي أعضاء نادي سموحة الساعة 7 مساء اليوم".

واختتم "سأنتظر أحبائي بنادي سموحة بالصالة 1 المغطاة حتى يعلم المتربصين الحقيقة".

فرج عامر: محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية.. بالرغم من عدم نجاحه مع ليفربول

نجح الدولي المصري محمد صلاح من تسجيل هدفين اليوم مع فريقة الإنجليزي ليفربول، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دوري ابطال أوروبا، في شباك الفريق الإسباني اتليتيكو مدريد، وعلى الأراضي الإسبانية.

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”بالرغم من ان محمد صلاح لم يصنع مع منتخب مصر هذا العام ولم ينجح فريق ليفربول في الفوز ببطولة انديةً أوروبا الا ان الكرة الذهبية تناديك، يا مو صلاح”.

افتتح الفرعون المصري محمد صلاح سلسلة سجل التهديف مع ليفربول المتواصلة، في شباك ليدز يونايتد في لقاء الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بنتيجة ثلاثية نظيفة للريدز.

واصل الفرعون محمد صلاح التسجيل في المباراة الثانية في شباك الفريق الإيطالي ميلان في لقاء الجولة الاولى من منافسات دوري الأبطال بدور المجموعات، والذي انتهى اللقائ بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين للريدز.

بالدوري الإنجليزي

عاد محمد صلاح مع ليفربول لمنافسات الدوري الإنجليزي، في لقاء كريستال بالاس، بالأسبوع الخامس من البريميرليج، والذي سجل فيه ليتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة للريدز.

وجاء الهدف الرابع في سلسلة التسجيل في شباك نوريتش سيتي، وانتهى اللقاء بثلاثية للريدز، في حين الخامس كان في شباك برينتفورد والذي انتهى بالتعادل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

وسجل في المباراة السادسة له مع ليفربول في شباك بورتو البرتغالي، بدور الأبطال، والذي انتهى بخاسية مقابل هدف للفريق الإنجليزي.