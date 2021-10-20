صور.. جامعة الإسكندرية: 14 نوفمبر آخر موعد لتلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - كلف الدكتور وائل نبيل، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، وكلاء الكليات بسرعة تلقى الطلاب لقاح كورونا فى موعد أقصاه 14 نوفمبر المقبل، لتجنب حظر دخول الحرم الجامعى.





يأتى ذلك بناء على قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحظر الدخول المنشآت الحكومية لغير متلقى اللقاح بدءا من منتصف نوفمبر المقبل.

وشدد نائب رئيس جامعة الإسكندرية، على ضرورة التوعية بأهمية هذه الخطوة فى الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، فى ظل توافر اللقاحات المختلفة.

وأشاد نبيل، خلال اجتماع مجلس شؤون التعليم والطلاب، اليوم، بالإجراءات التى اتخذتها جامعة الإسكندرية، فى التسهيل على الطلاب لدفع المصروفات.

وقدم الشكر لكل الكليات التى نظمت حفلات التخرج بهذا الشكل الحضارى الذي يليق بجامعة الإسكندرية، وأعادت لنا الروح بعد غياب استمر لمدة عامين.

ووجه نائب رئيس الجامعة بضرورة التوسع فى الأنشطة الطلابية بين كليات الجامعة، لبث الروح المشاركة بين طلاب جامعة الإسكندرية.