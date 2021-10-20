القوى العاملة: تعيين 1471 شابا منهم 7 من ذوى الهمم بقنا

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا بتعيين 1471 شابا من مختلف المؤهلات، منهم 7 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك فى منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 3630 شابا، فضلا عن استخراج 1223 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.





وأشار وزير القوى العاملة إلى أن المديرية صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعيا بإجمالى 127 ألف جنيه، لـ 53 عاملا، وصرف 97 ألفا و144 جنيه للرعاية الصحية لـ 723 عاملا من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال سبتمبر الماضى، أشار فيه إلى أنه تم التفتيش العمالى على 660 منشأة، وأسفر عن تحرير 71 محضرا عماليا، من خلال مفتشى العمل، فضلا عن تلقى 16 شكوى عمالية، تم تسوية اثنين منها وديا،وتحويل 9 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 158 منشأة، وذلك فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظا على صحتهم.