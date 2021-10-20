وأشار وزير القوى العاملة إلى أن المديرية صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعيا بإجمالى 127 ألف جنيه، لـ 53 عاملا، وصرف 97 ألفا و144 جنيه للرعاية الصحية لـ 723 عاملا من المسجلين بالمديرية.
جاء ذلك فى تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال سبتمبر الماضى، أشار فيه إلى أنه تم التفتيش العمالى على 660 منشأة، وأسفر عن تحرير 71 محضرا عماليا، من خلال مفتشى العمل، فضلا عن تلقى 16 شكوى عمالية، تم تسوية اثنين منها وديا،وتحويل 9 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 158 منشأة، وذلك فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظا على صحتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تعيين 1471 شابا منهم 7 من ذوى الهمم بقنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.