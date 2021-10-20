وكالة فيتش تثبت تصنيف مصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة إن تصنيف مصر يدعمه سجلها من الإصلاحات المالية والاقتصادية التى تواصلها السلطات، وأيضا اقتصادها الكبير. وأشارت إلى أن استمرار النمو الاقتصادى وحزمة الدعم الخاصة بكورونا حدت من تأثير الجائحة على المالية العامة لمصر.

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