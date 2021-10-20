ضمن إحياء الجذور.. مكرم توقع مذكرة تفاهم مع نظيريها القبرصى واليونانى

جدة - نرمين السيد - وقَّعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر وقبرص واليونان، مع نظيريها القبرصى فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسى لشؤون القبارصة المغتربين، واليونانى كوستاس فلاسيس، نائب وزير الخارجية اليونانى، بشأن التعاون فى مجال شؤون المغتربين، والذى يأتى امتدادًا للمبادرة الرئاسية إحياء الجذور، ضمن النسخة التاسعة من القمة الرئاسية المصرية - القبرصية - اليونانية.





وأوضحت وزيرة الهجرة، أن مذكرة التفاهم التى شَرفت بتوقيعها فى حضور رئيس الجمهورية، تعد استكمالاً للتعاون المثمر مع الجانبين اليونانى والقبرصى فى إطار تعزيز العلاقات بين الجاليات القبرصية واليونانية والمصرية فى جميع أنحاء العالم، وبناءً على الأواصر المشتركة التى توليها أطراف التعاون الثلاثة لجالياتهم، استكمالا لمبادرة "NOSTOS- إحياء الجذور"، والتى تؤكد رسوخ العلاقات المصرية القبرصية اليونانية على مدار التاريخ.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنه تم الاتفاق على التعاون مع الجاليات وتشجيع آليات لتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز القيم المشتركة والمصالح الجماعية فى الخارج، لتحقيق أفضل تعاون بشأن قضايا المغتربين، وعلى رأسهم الشباب والاستثمار فى المستقبل.

وأكدت الوزيرة أن مذكرة التفاهم، تضمنت التركيز على دعم جهود التعاون المشتركة لجاليات الدول الثلاث، بهدف الحفاظ على هويتهم الوطنية وذلك من خلال الكيانات الممثلة لهم (الثقافية والاجتماعية، والنوادى الرياضية، وغيرها)، لتعميق العلاقات بين الشعوب، بالإضافة إلى تحفيز إقامة الفعاليات والاحتفالات بالمناسبات والعطلات الوطنية.

وشددت وزيرة الهجرة، على أن الدولة المصرية حريصة على التعاون مع شعوب البحر المتوسط، واستعادة الجذور التاريخية والحضارية التى تؤكد تفرد وريادة الدولة المصرية، بجانب مجابهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعظيم التعاون الاقتصادى بين الشعوب الثلاثة، وهو ما أثمرت عنه النسخ السابقة من المبادرة الرئاسية إحياء الجذور-NOSTOS.

وتوجهت وزيرة الهجرة بالشكر إلى فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسى لشؤون القبارصة المغتربين، وكوستاس فلاسيس، نائب وزير الخارجية اليونانى، على هذا التعاون الكبير والتنسيق المستمر بشأن المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور".

يذكر أن المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"، قد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى القمة الثلاثية بنيقوسيا فى نوفمبر 2017، وهى الأولى من نوعها على مستوى العالم، لتكون مصر أول دولة تحتفى بالجاليات الأجنبية التى عاشت على أرضها، وتستهدف ترسيخ التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص، وتعزيز الترابط بين شعوب البلاد الثلاثة.