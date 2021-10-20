منح دراسية للطلاب المتفوقين بشمال سيناء للدراسة فى الجامعة الفرنسية

وقال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى بيان اليوم، إن الإعفاءات تكون بنسب متفاوتة حسب المجموع والتفوق الدراسى والرياضى بواقع 25 % للحاصلين على مجموع 86 % فأكثر أو بطولات رياضية دولية و15 % للحاصلين على مجموع 82 % فأكثر أو بطولات رياضية محلية، وتحددت درجات القبول فى الكليات بواقع 80 % للقبول بكلية الهندسة و70 % للقبول بكلية الإدارة ونظم المعلومات و60 % للقبول بكلية اللغات التطبيقية.
وأضاف أن من شروط الحصول على المنحة أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة للعام الدراسى (2020 / 2021) وأن يكون من أبناء المحافظة أو المقيمين بها إقامة دائمة ويكون حاصلًا على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من محافظة شمال سيناء وألا يكون قد تقدم لأى منحة من قبل.
وأوضح المحافظ، أنه يتم تلقى الطلبات الخاصة بالمنحة فى مركز المعلومات بديوان عام المحافظة بالعريش فى مواعيد العمل الرسمية اعتبارًا من 24 وحتى 26 أكتوبر الجارى، لافتا إلى أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة هى صورة من شهادة الميلاد وصورة من بطاقة الرقم القومى ومستخرج من شهادة الثانوية العامة وإفادة بالشهادتين الابتدائية والإعدادية.
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