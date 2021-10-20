المشاط تلتقى نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، السيد ألان بيلو، نائب رئيس الخدمات المصرفية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يزور مصر في الفترة من ١٧-٢٠ أكتوبر الجاري، حيث شهد اللقاء بحث نتائج الاجتماعات المكثفة التي تمت خلال الفترة الماضية بين وزارة التعاون الدولي وممثلي البنك، بمشاركة الوزارات والجهات المعنية لإعداد محاور الاستراتيجية القطرية الجديدة للفترة من ٢٠٢٢\٢٠٢٧، ومتابعة الموقف الحالي لمسودة الاستراتيجية، فضلا عن بحث المشروعات الجارية في إطار الشراكة الوطيدة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.





وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى بيان، إن اللقاء بحث أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة فى إطار الاستراتيجية الجديدة التى يتم العمل على الانتهاء منها مطلع العام المقبل، لدفع رؤية الدولة التنموية، وتعزيز مساعيها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن الاستراتيجية القطرية الجديدة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتنمية البنىة التحتية الاقتصادية بما يستهدف تحقيق مؤشرات التنمية الصناعية والتكنولوجية، وتنمية المهارات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتنمية وتحديث قطاع الزراعة للتعامل مع متطلبات الأمن الغذائى، والتحول نحو استخدامات الطاقة الخضراء لتلبية احتياجات النمو السكانى السريع فى مصر.

وأكدت "المشاط"، على العلاقة الوطيدة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تعد مصر من أكبر دول العمليات بالبنك، مشيرة إلى الزيارة الأخيرة لرئيسة البنك، السيدة أوديل رينو باسو، التى تمت خلال أبريل الماضي، وكان من بين الوفد السيد نائب رئيس الخدمات المصرفية، والتى شهدت توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ضمن برنامج المدن الخضراء، واتفاقية لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص فى مصر، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع البنك.

من ناحيته، أكد السيد ألان بيلو، نائب رئيس الخدمات المصرفية بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن زيارته لمصر تأتى فى إطار الإعداد للاستراتيجية الجديدة حيث سيلتقى مع عدد من كبار المسئولين فى الدولة، مشددًا على التزام البنك بدعم الاقتصاد المصرى على مستوى الحكومة والقطاع الخاص، ووضع استراتيجية فعالة مشتركة مع مصر تسهم فى تحقيق نمو اقتصادى شامل وتعافى مستدام. كما عرض نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، خلال الاجتماع، نتائج الاجتماعات التى عقدها مع الجهات المعنية فى مصر خلال الزيارة لمناقشة الأولويات التنموية على مستوى القطاعات المختلفة.

ومن المقرر أن يرأس نائب رئيس البنك، اجتماع مجلس إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، لمناقشة مسودة الاستراتيجية المشتركة مع مصر.

جدير بالذكر أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله فى مصر خلال ٢٠١٢، أكثر من 7.7 مليار يورو دعمت تنفيذ ١٣٤ مشروعًا، أكثر من ٧٥% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام ٢٠٢٠، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل ٢١ مشروعًا، بنسبة ٤٧% من إجمالى استثماراته فى المنطقة، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات فى عامى ٢٠١٨ و٢٠١٩.