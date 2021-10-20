صور.. وزير النقل السعودى يزور فرع الأكاديمية العربية للعلوم بالقرية الذكية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اجتماعا اليوم مع صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودى والوفد المرافق، إذ استمع لشرح واف عن تاريخ الأكاديمية ونشأتها وتطورها ورؤيتها إلى جانب توضيح موجز لوظائفها ونظامها الإدارى والأكاديمى، والكليات والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلى عرض لمختلف البرامج الأكاديمية والمرافق المختلفة التى توفرها لدعم العملية التعليمية.





جاء ذلك خلال زيارة وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودى لفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى القرية الذكية، إذ تأتى الزيارة على هامش اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذى الذى عقد فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وأعرب عبد الغفار عن اعتزازه وأسرة الأكاديمية بزيارة وزير النقل السعودى والوفد المرافق له، مؤكدا عمق العلاقات التى تربط مصر والسعودية، مشيرا إلى أنها علاقات تاريخية وذات جذور ممتدة.

كما قدم رئيس الأكاديمية عرضا عن الكليات والتخصصات المتوفرة فيها، لافتا إلى أن الأكاديمية منذ تأسيسها وهى تسعى لأن تكون شريكا فاعلا فى الارتقاء بنوعية التعليم الجامعى وتوفير بيئة تعلم تلتزم بتوفير أفضل وسائل والإبداع والتميز.

وعقب الاجتماع، اصطحب رئيس الأكاديمية وزير النقل السعودى والوفد المرافق له فى جولة داخل مرافق فرع القرية الذكية المختلفة، واستمتع لشرح عن مختبرات ومعامل الأكاديمية والمرافق المختلفة التى تمت زيارتها.

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