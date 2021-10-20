رئيس وزراء اليونان: اتفاق الربط الكهربائى مع مصر بالغ الأهمية لأمن الطاقة...

أكد رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأربعاء، أن الاتفاق المبرم بين مصر واليونان لإنشاء كابل تحت سطح البحر، وهى أول بنية تحتية من نوعها فى البحر المتوسط ​، أمر بالغ الأهمية لأمن الطاقة فى أوروبا.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عبر عن سعادته البالغة باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس القبرصي خلال القمة الثلاثية التاسعة، مضيفا أن التوقيع على اتفاقية التعاون في مجال نقل الكهرباء، تهدف لتنويع مصادر الطاقة مما يجعل مصر موردا أساسيا للطاقة الكهربائية الناجمة عن الطاقة الشمية والتي سيتم مدها إلى أوروبا.

وأضاف "ميتسوتاكيس" في مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة المصرية اليونانية القبرصية، أن هناك آلية تعاون وثيقة بين الدول الثلاث في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن مصر تعد مركزا مهمًا للطاقة في منطقة شرق المتوسط، كما أن هناك تعاون في مجال مكافحة فيروس كورونا، موضحا أن اليونان أهدت مصر 250 ألف جرعة من لقاحات كورونا، كما أن هناك تعاون في مجال التغير المناخي على المدى الطويل وأيضا مصادر الطاقة المتجددة، مما يعكس آفاق التعاون الواسعة بين الدول الثلاث.

وقال إن الطاقة لا تعد فقط نقطة التقاء للمصالح المشتركة بين اليونان ومصر وقبرص أو أولوية استراتيجية للدول الثلاث فقط ولكن جسر تعاون بين مصر وأوروبا، مؤكدا أن مصر تقوم بدور محوري في نقل الطاقة لأوروبا خاصة في ظل الاضطرابات الجثيمة التي تحدث في سوق الطاقة، مضيفا أن مصر تقوم بدور فعال في شبكة نقل الطاقة والغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن هناك آفاق لموقف بناء فيما يتعلق بحل القضية القبرصية، موضحًا أن موقف اليونان ملتزم بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مؤكدا أهمية إعادة البدء في إجراء حوار وضمان التوقيع على الاتفاقيات في إطار القانون الدولي.