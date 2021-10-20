الآن شاهد كواليس مسلسلات رمضان 2022..موسم المفاجأت

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يشهد موسم مسلسلات رمضان 2022 عدد كبير من المفاجأت من خلال عدد كبير من الأعمال التي حجزها بعض من نجوم الفن مبكرا في رمضان 2022، وتنوعت الأعمال بين الدرامية والكوميدية وأيضًا الوطنية.

كواليس مسلسلات رمضان 2022

دوت الخليج يرصد كواليس مسلسلات رمضان 2022

ماجد المصري يشارك في المنافسة الرمضانية للمرة الأولى

كشف الفنان ماجد المصري عن خوضه للمنافسة الرمضانية لعام 2022 للمرة الأولى بدور البطولة المطلقة اذ يساعد لبعض التغييرات في هيئته البدينية ترقبا لتصوير عمل درامي جديد يحمل اسم «بابلو»، وتواصل الجهة المنتجة للعمل رشيح الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل، الذى تبلغ حلقاته 30 حلقة، للعرض ضمن سباق دراما رمضان 2022.

مسلسل «بابلو» من تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في إنتاجه ممدوح شاهين، وينتمي المسلسل لدراما الأكشن ويحتوي العمل على خطوط إجتماعية كثيرة تتماشى مع عادات وتقاليد الأسر المصرية والعربية.

جمال سليمان يخوض السباق الرمضاني 2022 بمسلسل جديد

فيما أعلن الفنان جمال سليمان عن خوضه المارثون الرمضان المقبل 2022، من خلال مسلسل جديد لن يستطيع الإعلان عن أي تفاصيله إلا بعد التعاقد عليه بشكل نهائي، وذلك في خلال حواره مع برنامج et بالعربي على هامش فاعليات مهرجان الجونة السينمائي.

مسلسل محمد رمضان الجديد 2022

وأعلن رمضان أيضا دخوله السباق الرمضاني لعام 2022 من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر صورة تجمعه بصناع العمل، وعلق عليها قائلًا: "تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان٢٠٢٢ من إنتاج محمد السعدي تأليف محمدفريد للمخرج الكبير محمد_ياسين، رمضان يجمعنا إن شاء الله بكل خير وثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العربي العظيم".

محمد صبحي يشارك في السباق الرمضاني 2022 ب «شرطة الأخلاق» بعد غياب

وقرر الفنان الكبير محمد صبحي بعد غياب دام طويلا عن مشاركته في الدراما الرمضانية، المشاركة في العام المقبل بعمل درامي جديد يحمل اسم «شرطة الأخلاق»، إذ كان آخر عمل درامي له في 2007 بعنوان «رجل غني وفقير» بجانب وفاء صادق ويوسف داوود، وسيبدأ الفنان محمد صبحي في تحضيرات مسلسله الجديد «شرطة الأخلاق»، عقب الانتهاء من عروض مسريحته الجديدة «نجوم الضهر» التي من المقرر عرضها في موسم عيد الأضحى المقبل في عودة جديدة منه للوقوف على المسرح من جديد كفنان ومخرج.

أعمال الأجزاء الجديدة تكتسح رمضان 2022

وتعاقد النجم أمير كرارة على تقديم الجزء الثاني من مسلسل «هجمة مرتدة»، المفترض أن يعرض في رمضان 2022،فضلا عن إعلان الفنان والمطرب مصطفى قمر على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام"»، التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «فارس بلا جواز»، الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2021، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ولاقى انتشارًا واسعًا.

فيما يستعد أحمد السقا لدخول السباق الرمضان 2022 من خلال مسلسل “الإختيار 3”، وهذا ما أعلنه على هامش فاعليات مهرجان الجونة، ويخوض بطولته بجابب كريم عبد العزيز وأحمد عز,