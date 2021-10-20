/657159/الدرديري-إلغاء-عقوبة-شيكابالا-قرار-تاريخي-وأتمنى-معاملته-مثل-الشناوي

كشف عمرو الدرديري رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، على قرار إلغاء عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا، مهاجم الفريق وقائدهم، من قبل لجنة التسوية والتحكيم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن الجدير بالذكر أن لجنة المسابقات قد أصدرت عقوبة ضد شيكابالا بإيقافه 8 أشهر، وتغريمه 500 ألف جنية، على خلفية أحداث مراسم تتويج الزمالك ببطولة الدوري عقب مباراة البنك الأهلي.

وجاءت تلك القرارات من قبل لجنة التسوية والتحكيم على شيكابالا بعد مشادة مع رئيس اللجنة المؤقته للاتحاد الكرة المصري، أحمد مجاهد.

تصريحات عمرو الدرديري

وقال الدردير خلال مداخلة ببرنامج "اللعبة الحلو" عبر راديو "أون سبورت إف إم": "إلغاء عقوبة شيكابالا قرار تاريخي من مركز التسوية والتحكيم".

وتابع: "لكن بكل أسف، اتحاد الكرة لا يعترف بقرار مركز التسوية والتحكيم، بل يعتبره والعدم سواء، ولا يعترف سوى بقرارات المحكمة الرياضية الدولية، وهذا إجحاف منهم".

واختتم: "أتمنى أن يتعامل اتحاد الكرة أسوة بما فعله مع محمد الشناوي "حارس مرمى الأهلي" بتخفيف عقوبة إيقافه من 4 مباريات إلى مباراة واحدة ليشارك في كأس العالم للأندية".

نتيجة مباراة الزمالك وتوسكر

وفاز الزمالك على توسكر الكيني بهدف نظيف في مباراة الذهاب، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

وكان الزمالك استأنف تدريباته أمس بعد الحصول على راحة 48 ساعة عقب العودة من كينيا بعد خوض لقاء الذهاب.

وكان الزمالك فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وسجل المغربي أشرف بن شرقي هدف الفوز للفريق الأبيض في المباراة.

وتقام مباراة الزمالك وتوسكر الكيني، مساء الجمعة المقبل، وكان الفارس الابيض تمكن أن يحقق الفوز ذهابا بهدف نظيف جاء عن طريق أشرف بن شرقي.

وتضم قائمة الزمالك 25 لاعبا لخوض لقاء توسكر الكيني بدوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب بكينيا والذي أقيم باستاد نيايو الوطني يوم السبت الماضي بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي.

الجدير بالذكر أن لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا تم إيقافة أيضاً من جانب إتحاد الكرة المصري لمدة ثمان مباريات وقام اللاعب بالتظلم علي هذا القرار.

خالد سعيد

وترددت أنباء مؤخراً تفيد برفع اللاعب الأردني خالد سعيد قضية علي نادي الزمالك من أجل الحصول علي مستحقاتة المتأخرة منذ عام 2008, والمقدرة بخمسمائة ألف دولار.

وأكد حسين حسين عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن إستلامة لبعض المستندات من المحكمة الدولية والتي تؤكد أحقية اللاعب في الحصول علي المبلغ.