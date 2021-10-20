25 أكتوبر..مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان شرم الشيخ للمسرح

/657162/25-أكتوبرمؤتمر-صحفي-للإعلان-عن-تفاصيل-مهرجان-شرم-الشيخ-للمسرح

تعقد إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل دورته السادسة وذلك بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، في تمام السابعة مساء.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مؤتمر شرم الشيخ للمسرح

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر الإعلان عن المكرمين وقوام لجان تحكيم المسابقات المختلفة، والعروض المشاركة، والفائزين بمسابقات المهرجان النوعية، والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات وحفلات توقيع الإصدارات المقامة ضمن فعاليات المهرجان.

وتقام الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، برئاسة مازن الغرباوي، بمدينة السلام "شرم الشيخ" بمحافظة جنوب سيناء، على شرف سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والتي ستنطلق من يوم 4 نوفمبر وتستمر حتي يوم 11 من نفس الشهر.

رنا سماحة تقدم الأغنية الرسمية لمهرجان شرم الشيخ الدولي

وكانت قد أعربت الفنانة المصرية عن سعدتها بتقديم الأغنية الرسمية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وذلك ضمن دورته السادسة، اذ نشرت فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وعلقت عليها: “سعيدة جدًا بمشاركتي في الأغنية الرسمية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي.، المهرجان ترأسه شرفيًا، النجمة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان محمد صبحي، ويُقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة”.

مهرجان شرم الشيخ يطلق باسم سميحة أيوب

والمهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

سميحة أيوب من مواليد 8 مارس عام 1932 بحي شبرا بمحافظة القاهرة ، و حصلت على بكالوريوس التمثيل عام 1953، وذلك ضمن خريجي الدفعة السادسة ، وكانت بداية احترافها الفن أثناء فترة دراستها بانضمامها إلى فرقة "المسرح المصري الحديث" التي أسسها أستاذها الرائد زكي طليمات عام 1950.