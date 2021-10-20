خاص.. لائحة النظام الأساسي للجبلاية تُخبر أحمد مجاهد بتنفيذ قرار إيقاف عقوبة شيكابالا «صور»

/657163/خاص-لائحة-النظام-الأساسي-للجبلاية-تخبر-أحمد-مجاهد-بتنفيذ-قرار-إيقاف-عقوبة-شيكابالا-صور

بعد إعلان الدكتور كمال شعيب، محامي محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك بوقف تنفيذ قرار اتحاد كرة القدم المصري الخاص باللاعب على خلفية أحداث مباراة التتويج بالدوري أمام البنك الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم المصري، أعلنت إيقاف اللاعب لمدة 8 أشهر بجانب غرامة قدرها 500 ألف جنية، وقدم الزمالك تظلم بخصوص هذه الواقعة وتم قبولة.

وجاء القرار النهائي من لجنة الانضباط بإيقاف اللاعب لمدة 8 مباريات، وهو ما يراه محامي شيكابالا أمر صعب للغاية، وقاموا بالتظلم أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وكان هناك أخبار تشير بعدم تطبيق قرار لجنة التسوية والتحكيم من جانب اتحاد كرة القدم المصري، وأنها قرارات غير ملزمة، ولكن لائحة النظام الأساسي للاتحاد أثبتت صحة الأمر وأن قرارات المركز ملزمة ويجب تنفيذها.

و يأتي في المادة 79 من لائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم المصري، المنشورة في الوقائع المصرية وجاءت كالتالي:

مادة 79-

على الاتحاد المصري لكرة القدم تنفيذ قرارات مركز التسوية التحكيم الرياضي المصري وفقاً للقانون والمواثيق الدولية.

الدرديري: إلغاء عقوبة شيكابالا قرار تاريخي.. وأتمنى معاملته مثل الشناوي

كشف عمرو الدرديري رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، على قرار إلغاء عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا، مهاجم الفريق وقائدهم، من قبل لجنة التسوية والتحكيم.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة المسابقات قد أصدرت عقوبة ضد شيكابالا بإيقافه 8 أشهر، وتغريمه 500 ألف جنية، على خلفية أحداث مراسم تتويج الزمالك ببطولة الدوري عقب مباراة البنك الأهلي.

وجاءت تلك القرارات من قبل لجنة التسوية والتحكيم على شيكابالا بعد مشادة مع رئيس اللجنة المؤقته للاتحاد الكرة المصري، أحمد مجاهد.

تصريحات عمرو الدرديري

وقال الدردير خلال مداخلة ببرنامج "اللعبة الحلو" عبر راديو "أون سبورت إف إم": "إلغاء عقوبة شيكابالا قرار تاريخي من مركز التسوية والتحكيم".

وتابع: "لكن بكل أسف، اتحاد الكرة لا يعترف بقرار مركز التسوية والتحكيم، بل يعتبره والعدم سواء، ولا يعترف سوى بقرارات المحكمة الرياضية الدولية، وهذا إجحاف منهم".

واختتم: "أتمنى أن يتعامل اتحاد الكرة أسوة بما فعله مع محمد الشناوي "حارس مرمى الأهلي" بتخفيف عقوبة إيقافه من 4 مباريات إلى مباراة واحدة ليشارك في كأس العالم للأندية".