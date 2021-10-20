/657164/بوهانج-ستيلرز-يحقق-الفوز-على-بطل-آسيا-بنصف-نهائي-دوري-الأبطال

انتهت مباراة أولسان هيونداي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة، لصالح ستيلرز، في لقاء نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الفريقين، بنتيجة هدف مقابل هدف، والذهاب لركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الإضافي، بنفس نتيجة المباراة الأساسية.

وأهدر أولسان هيونداي حامل لقب دوري ابطال آسيا للنسخة الأخيرة، ركلة جزاء أمام غريمة المجلي والقاري ستيلرز، ويخسر بنتيجة خمسة مقابل أربعة.

ويلتقي بوهانج ستيلرز الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا، بعد استبعاد حامل اللقب من لقاء النهائي، في الـ 23 من نوفمبر القادم.

الهلال والنصر

نجح فريق الهلال السعودي من خطف وتحقيق الفوز علي غريمة التقليدي المحلي، فريق النصر، في لقاء نصف نهائي دوري ابطال أسيا لموسم 2020/2021، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أهداف المباراة بين الفريقين:

افتتح موسى ماريجا لاعب فريق الهلال سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 17 من عمر اللقاء، من خلال هجوم مرتد لصالح الهلال، ومن ثم تمريرة سحرية إلى موسى ماريجا الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء، ارتطمت بعبد الله مادو وسكنت شباك حارس مرمى النصر.

وفي نهاية الشوط الأول من المباراة، اذدادت النكبة على فريق النصر، في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع، عندما تلقى على لاجامي مدافع الفريق، بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي على صاحب الهدف الوحيد في الشوط الأول موسى ماريجا لاعب الهلال.

العودة من بعيد للنصر

بالرغم من النقص العددي في المباراة من جانب فريق النصر، إلا أن أندرسون تاليسكا مهاجم الفريق نجح في تسجيل هدف تعديل النتيجة في الدقيقة الـ 50 من عمر اللقاء، من خلال كرة مقوسة رائعة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح النصر هن طريق عبد الفتاح عسيري، ارتقى لها أندرسون تاليسكا وسدد كرة لم يفلح عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال في التصدي للكرة لتسكن الشباك .

عاد الهلال السعودي بعد أن ضل طريقة في المباراة امام النصر، ويسجل الهدف الثاني له والتقدم في اللقاء، في الدقيقة الـ 71 من عمر المباراة، عن طريق سالم الدوسري ، من خلال تمريرة من سالم الدوسري من يمين خارج منطقة الجزاء شتتها المدافع لتصل إليه مرة أخرى وسدد كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء داخل الشباك .