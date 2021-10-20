/657166/فيلم-العارف-يتربع-على-عرش-إيرادات-شباك-التذاكر

يواصل الفنان المصري أحمد عز تحقيق نجاحًا ساحقًا بفيلم «العارف» متصدرًا إيرادات شباك التذاكر، حيث بلغ إجمالي إيراداته منذ طرحه بدور العرض السينمائية إلى 61 مليونًا و 384 ألف جنيه.

دوت الخليج يرصد إجمالي إيرادات فيلم «العارف» بطولة النجم أحمد عز.

أبطال فيلم «العارف»

فيلم العارف بطولة نخبة من النجوم، وهم أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز”.

قصة فيلم «العارف»

تدور أحداث فيلم «العارف» حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.

ويعد «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

أحمد عز ينتظر عرض الجريمة

وتستعد دور العرض المصرية لإستقبال فيلم «الجريمة» الذي يخوض بطولته الفنان أحمد عز وذلك بعدما شهدت حالة من الإذهار في اللإيرادات بعد طرح فيلم العارف، في شهر ديسمبر المقبل،وهو بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة ونبيل عيسى، وعدد آخر من الفنانين، ورؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة.

تدور قصة وأحداث فيلم «الجريمة» في فترة السبعينات ويجسد عز من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، وتدور الأحداث في إطار الأكشن، ويظهر أحمد عز خلال أحداث الفيلم بشكل ولوك مختلف تمامًا من خلال شارب وشعر طويل عن الذي ظهر خلال الفترة الماضية.