الجمعة المقبلة.. إليسا تحيي حفلًا غنائيًا في بغداد

/657167/الجمعة-المقبلة-إليسا-تحيي-حفلا-غنائيا-في-بغداد

تستعد النجمة اللبنانية إليسا، لإحياء حفلًا غنائيًا لأول مرة في بغداد، يوم الجمعة المقبل الموافق 22 من شهر أكتوبر الجارى على مسرح سندباد لاند، ومن المقرر أن تقدم إليسا خلال الحفل باقة من أروع أغانيها.

دوت الخليج يرصد حالة النشاط الفني التي تعيشها الفنانة إليسا.

حفل إليسا بباريس

كما تحيى إليسا، حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا في باريس يوم 6 نوفمبر، وتعد هذه المرة الثالثة لها بأولمبيا، حيث كانت المرة الأولى في عام 2017 والمرة الثانية في عام 2019 وحققت حفلاتها وقتها نجاحًا كبيرًا.

وعلى الجانب الآخر، تصدرت المطربة اللبنانية إليسا محركات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، بعدما صرحت خلال مشاركتها في حفل جوائز مؤسسة، مي شدياق بأنها لن تمتنع عن اللبس المكشوف، مؤكدة أنها من تعاليم وطنها لبنان والتي تندرج تحت حرية الرأي في اختيار ما تريده من ملبس أو أي شيء أخر.

إليسا بحفل توزيع جوائز مؤسسة مي شدياق

وقالت إليسا خلال الحفل: “نحن خلقنا ببلد تقدس الحرية، وما بدي تتغير هوية لبنان، ما بدي أبطل ألبس ديكولتيه «مكشوف» لأن في حزب عمّ يحكمنا، بدي أعيش ببلد مثل ما اتربيت ببيت أهلي، مثل ما علموني ببيت أهلي، يكون عندي رأي وحرية، وهذا البلد اللي أتمنى أعيش فيه”.

وتابعت: “ ما عمّ بلوم الناس اللي عم بتسافر، لكني ضد أن يتركوا بلدهم ويصلوا إلى المطار، وكأنهم تاركين خلفهم نار جهنم، أنا مثلي مثل كل العالم الكهرباء تنقطع عندي 3 مرات في اليوم، فيا أروح أعيش برا، وعندي إمكانية أفعل ذلك، لكني أرى أن بلدي بها الوقت بحاجة ليّ، وكتير بشوف ناس برا عندهم حب للبلد أكثر من اللي عايشين فيها”.

واختتمت اليسا حديثها مؤكدة أنها لن تبتعد عن لبنان مهما بدت الظروف: “وقفوا تتبعوا أحزاب، وناس ماشين وراهم مثل الغنم، وأنا لا أتبع أحزاب، لكن بمثل حالي وحال كل إنسان جعان، وكل لبناني محتاج.. أنا بمثل شعبي”.

إليسا تطلق مبادرة لتوعية السيدات بسرطان الثدي

هذا وأعلنت المطربة إليسا، عن إطلاق مبادرة جديدة للتوعية بسرطان الثدى، لكل سيدة غير قادرة على المتابعة ولا تسمع ظروفها الاقتصادية بالكشف، وذلك في إطار الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال تلك الفترة، اذ كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: "مثل كل سنة بشهر تشرين الأول، نخصص حملات التوعية لكل المصابين بسرطان الثدي، وللتوعية إللي بتسمح تخلص كتير من النساء من خلال الوقاية المبكرة، ولأنه الظروف الاقتصادية عم تكون صعبة وتحرم كتير نساء من إجراء الفحص، رح أعلن قريبًا عن مبادرة في ذلك الإطار لمساعدة كل سيدة تضل بصحتها تابعونى".