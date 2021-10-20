/657169/تنسيقية-شباب-الأحزاب-تهنئ-النائب-محمد-اسماعيل-بمناسبة-حصوله-على-درجة-الماجستير

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن التنسيقية لحصوله اليوم على درجة الماجستير في إدارة الأعمال ( MBA ) بتقدير عام امتياز من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية.

دوت الخليج يرصد تهنئة تنسيقية الشباب للنائب محمد اسماعيل لحصوله على درجة الماجستير

تنسيقية شباب الاحزاب

وأختتمت التنسيقية:” تتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للنائب محمد اسماعيل دوام السداد والتوفيق”.

هذا وشارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والممثل في النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، والنائبة هيام فاروق عضوة مجلس الشيوخ، و شيرين فتحي مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي، وريم القاضي مسؤل علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للأستثمار، و إبراهيم رمضان مدير مشروعات بوزارة المالية، والذي تصعد لمجموعة الـ Top 10بمؤتمر جائزة مصر للتميز الحكومي للعام الثاني على التوالي برعاية السيد رئيس الجمهورية وبحضور رئيس الوزراء ولفيف من الوزراء.

شهد الوفد تسليم جوائز متعددة لمختلف القطاعات والفئات داخل المؤسسات الحكومية، التي تعمل على خلق التنافسية الشريفة داخل الجهاز الإداري للدولة، للوصول إلى جهاز كفء وفعال بالتزامن مع إنطلاق الجمهورية الجديدة.