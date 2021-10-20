/657171/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-مخلفات-الموجودة-في-عزبة-الصفيح

نجحت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق هائل شب فى بعض المخلفات الموجودة بناحية عزبة الصفيح بناحية المنصورة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق هائل شب في بعض المخلفات الموجودة في المنصورة.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إشارة من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بانتشار أدخنة كثيفة بمنطقة عزبة الصفيح، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وبالأنتقال والفحص أتضح اشتعال النيران فى مخلفات داخل الكتلة السكانية مما أحدث أدخنة كثيفة فى الهواء، وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المناطق المجاورة، وجارى عمليات التبريد، ومعرفة أسباب الحريق.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق أخر لقيت سيدة مصرعها، خلال عبورها السكة الحديد في الحوامدية بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة والتحريات، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد مصرع سيدة صدمها قطار في الحوامدية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة لإجراء التحريات اللازمة، وذكر شهود عيان أن ربة منزل خلال عبورها السكة الحديد صدمها قطار، مما أسفر عن مصرعها في الحال.

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لنقل الجثة إلي المشرحة، بعد الانتهاء من مناظرتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.