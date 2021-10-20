الزمالك ينتظم في معسكر برج العرب استعدادًا لمواجهة توسكر

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن عن قائمة الفريق التي ستخوض اللقاء، وتضم كلا من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حسام عبد المجيد. خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز- إمام عاشور – محمود عبد الرازق شيكابالا – أيمن حفني – حمدي علاء – سيد محمد عبد الله – سيف جعفر. خط الهجوم: يوسف أوباما – سيف الدين الجزيري. ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريبه في السادسة مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادا للقاء بطل كينيا.

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