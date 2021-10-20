بالصور.. أعضاء نادي الشيخ زايد يتلقون لقاح كورونا

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نظم مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي، حملة لتوفير اللقاح لأعضاء النادي، وذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالجيزة ومدينة الشيخ زايد.

دوت الخليج

واصل نادي الشيخ زايد، حملة تطعيم أعضائه وأسرهم، حيث وفر مجلس إدارة النادي، تلك اللقحات، بعد التسجيل الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة والسكان، حيث تم تجهيز عيادة طبية داخل مقر النادي الكائن في مدينة الشيخ زايد.

وقال فكري الهواري، رئيس نادي الشيخ زايد، إن حملة التطعيم تأتي في إطار تنسيق الإدارة مع وزارة الصحة والسكان، لتوفير اللقاحات لأعضاء النادي.

فتح باب تسجيل طلبات الأعضاء لتلقى اللقاح الخاص بفيروس كورونا

وكان قد أعلن مجلس إدارة نادى الشيخ زايد الرياضي، الاسبوع الماضي عن فتح باب تسجيل طلبات الأعضاء لتلقى اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

وأكد الكابتن فكري الهواري، حصول عدد كبير من أعضاء النادي على اللقاح منذ يوم الخميس الماضي، وقدم رئيس نادي الشيخ زايد شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه جموع الشعب المصري في جميع المجالات والاهتمام بصحة المواطن المصرى بصفه عامة.

وثمن الهواري جهود الرئيس في مواجهة فيروس كورونا محليا منذ اندلاع الجائحة في العالم وكذلك جهود مصر في دعم الدول الصديقة في مواجهة الفيروس.

يذكر أن الكابتن فكري الهواري، نسق مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الصحة والسكان لتوفير لقاحات فيروس كورونا لأعضاء النادي وأسرهم وموظفى النادي بمقر النادي بمدينة الشيخ زايد.

توفير اللقاحات لأعضاء النادي وأسرهم

وبدأ نادى الشيخ زايد بتسجيل اعضائه واستمر حتى اليوم لتوفير اللقاحات للأعضاء وأسرهم وذلك بعد التسجيل الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة والسكان.

ووجه الكابتن فكري الهواري، الشكر والتحية إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لتعاونها الكبير والاستجابة الفورية من جانبها لتيسير إجراءات حصول أعضاء النادي على لقاح كورونا.

وكان المجلس قد أجرى اتصالات مع وزيرة الصحة لإرسال كشوف بأسماء الأعضاء الراغبين في الحصول على لقاح كورونا.

وفي ضوء ما جرى من تقدير واهتمام لأعضاء النادي، جاء شكر مجلس إدارة النادي ورئيسه لوزيرة الصحة.