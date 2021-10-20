«مليون جنيه عقوبة».. حماية المستهلك تجدد تحذيرها بشأن تركيب ملصق

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حماية المستهلك تحذر من تركيب ملصق السعر والمواصفات على السيارات بدءً من شهر نوفمبر، محل بحث الكثير من المواطنين قائدي السيارت فى مصر.

دوت الخليج

حماية المستهلك تجدد تحذيرها بشأن تركيب ملصق

وحدد رئيس جهاز حماية المستهلك، المهندس أيمن حسام الدين، بداية من نوفمبر موعد البدء فى تطبيق الاجراءات القانونية تجاه من يخالف قاعدة وضع الملصق على السيارات.

وأكد أنه فى حالة رصد أى سياراة غير مصحوبة بالملصق الذى يتضمن السعر والمواصفات سيتم تحرير محضر تجاهه، ومن ثم إحالته إلى النيابة لاستكمال الاجراءات.

عقوبة غير الملتزمين بشأن عدم وضع الملصق الإلكتروني

ومن الجدير بالذكر أن عقوبة غير الملتزم بوضع الملصق على السيارة قد تصل إلى 2 مليون جنيه، وهذا فى إطار تطبيق قانون حماية المستهلك، والذى ينص على ضرورة إعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات.

كما شدد رئيس حماية المستهلك، على ضرورة أن يكون السعر المعلن يلزم أن يكون هو نفسه السعر المباع به للمستهلك دون إضافة أو وضع أى أعباء مالية.

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وتسعى وزارة الداخلية فى الوقت الحالي إى ضبط وتنظيم حركة المرور فى مصر، وفقًا لما نص عليه قانون حماية المستهلك.