انطلاق فعاليات التدريب «حماة الصداقة - 5» بمشاركة المظلات المصرية والروسية

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك "حماة الصداقة - 5"، بمشاركة قوات المظلات المصرية وعناصر من قوات الإنزال الجوى الروسية، والذى تستمر فعالياته حتى 29 من أكتوبر الجارى، بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة قوات المظلات.





بدأت مراسم التدريب بوصول وحدات الإنزال الجوى الروسية لقاعدة شرق القاهرة الجوية واصطفاف عناصر من القوات المشاركة من الجانبين. وتضمنت المرحلة التمهيدية للتدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين ، كذلك التعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات وآليات القيادة والسيطرة، وإكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة التى يستخدمها الجانبان فى تنفيذ مختلف المهام. يأتى التدريب "حماة الصداقة - 5" فى إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة وفى ضوء تنمية وتعزيز علاقات التعاون الإستراتيجى بين القوات المسلحة المصرية والروسية فى العديد من المجالات .

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