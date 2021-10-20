فى ذكرى معركة الواحات.. جيل جديد يواصل نصر وعزيمة الشهداء

جدة - نرمين السيد - شهدت أكاديمية الشرطة اليوم تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة متعهدين على الثأر لزملائهم السابقين والتصدى لكل من يحاول النيل من وطنهم، مرددين قسمهم: "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى سلامة الوطن، وأودى واجبى بالذمة والصدق».





وشهدت أكاديمية الشرطة اليوم تخريج دفعة جديدة من طلبة وطالبات كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكبار رجال الدولة، وقيادات من ضباط القوات المسلحة والداخلية.

وبدأ الحفل بكلمة ترحيب من اللواء الدكتور أحمد إبراهيم، مساعد أول وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، الذى قال إنه يتم تطوير برامج التدريب ليكون الخريج على درجة عالية من الكفاءة لمواكبة كافة التطورات فى حفظ الأمن والأمان.

ويتزامن الحفل مع يوم معركة الواحات، تلك الملحمة التى تعد ذكرى خالدة فى قلب كل مواطن مصرى وضابط وفرد شرطة، لأنها كانت تتصدى لمحاولات الجماعات الإرهابية التى طالما تحاول النيل من مصر، ففى صحراء الواحات استشهد 16 ضابطا وجنديا وفقدوا حياتهم فى مثل هذا اليوم 20 أكتوبر2017، دفاعا عن أمن البلاد فى معركة دامية مع مجموعة إرهابيين.

جدير بالذكر أن اليوم يشهد مرور 4 سنوات على حادث معركة الواحات التى استشهد فيها 16 ضابطا ومجندا واختطاف النقيب محمد الحايس معاون مباحث قسم شرطة أكتوبر، التى حررته الداخلية وقبضت على الإرهابيين.

كما أن معركة الواحات البحرية تعود إلى يوم 20 أكتوبر من عام 2017 بعد ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية باختباء بعض من العناصر الإرهابية والتكفيريين فى صحراء الواحات، بحيازتهم أسلحة ثقيلة متعددة، وانتقلت مأمورية للقبض على الإرهابيين، وعند الكيلو 135 طريق الواحات البحرية، أطلق الإرهابيون النار على مأمورية الداخلية، واستمرت المعركة لمدة 3 ساعات، وأسفرت عن استشهاد 16 ضابطا ومجندا واختطاف أحد الضباط، كما تم قتل 15 إرهابيا، وفى 31 أكتوبر 2017، أعلنت وزارة الداخلية تحرير النقيب محمد الحايس معاون مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر من قبضة الإرهابيين، كما أعلنت ضبط بعض التكفيريين وعلى رأسهم عبد الرحيم المسمارى العقل المدبر فى عملية الواحات.

وفى 27 يونيو 2020، نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام فى الارهابى عبد الرحيم المسمارى بشأن تورطه فى عمليات إرهابية، بالإضافة إلى تنفيذ عملية الواحات البحرية، التى استشهد فيها 16 ضابطا ومجندا.