رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزى، مدير المركز.





وفى مستهل الاجتماع، أشار اللواء ناصر فوزى إلى موقف حصر الأراضى الفضاء المقترحة لتنفيذ مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، موضحاً أنه فيما يتعلق بأراضى الأولوية العاجلة لمشروع "سكن لكل المصريين"، فقد صدرت قرارات جمهورية لعدد من قطع الأراضى بعدد من المحافظات، والمقترح استغلالها فى تنفيذ هذا المشروع.

كما تناول الاجتماع، الموقف التنفيذى لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وجهود المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات لتخصيص مساحات الأراضى اللازمة لإقامة المشاريع المطلوبة واستيفاء الموافقات من مختلف الجهات المعنية، حيث أشار مدير المركز الوطنى إلى أنه تم تخصيص عدد من المواقع لمشروعات الدفن الصحي، وذلك بمحافظات كفر الشيخ، وقنا، والأقصر، والفيوم، والبحر الأحمر، والشرقية، ومطروح، وجارٍ دراسة توفير عدد آخر من قطع الأراضى فى محافظات أخرى على مستوى الجمهورية.

وتطرق اللواء ناصر فوزى، خلال الاجتماع إلى ما تم من جهود بشأن إعادة طرح الأراضى الصناعية على البوابة الإلكترونية لحجز الأراضى الصناعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة ميكنة كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضى الصناعية، وذلك فى إطار تطوير تلك المنظومة، بما يسهم فى توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، متناولا فى هذا الصدد إجراءات الإطلاقة الخامسة للفرص الاستثمارية الصناعية على الموقع الإلكترونى للبوابة الحكومية للخريطة الصناعية، وما تم من جهود لاستكمال مهام رفع مستوى أداء الخريطة الاستثمارية الصناعية، والتى تتضمن إجراءات تتعلق بأعمال الحجز، والبت، والتخصيص للأراضى، وكذا استخراج الرخص لتكون إلكترونياً من خلال الموقع الإلكترونى للخريطة، إلى جانب متابعة إدراج فرص أراضٍ استثمارية صناعية جديدة مرفقة وطرحها من خلال الموقع الإلكتروني، وتنفيذ صفحات لتلقى شكاوى المواطنين وإيجاد حلول لها، فضلاً عن إعداد حملة إعلامية للترويج للخريطة الصناعية، وما يتم من جهود لتنمية الصناعة فى مصر، جذباً لمزيد من المستثمرين.