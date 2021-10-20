توقيع تعاون بين «صحة الشرقية» والصيادلة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية

جدة - نرمين السيد - وقعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، والممثل عنها الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بروتوكول تعاون مع نقابة الصيدلة بالشرقية والممثل عنها الدكتور عصام أبوالفتوح، نقيب صيادلة الشرقية، للتخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية والتالفة وغير القابلة للارتجاع، لشركات الأدوية، بالصيدليات العامة والمؤسسات الدوائية بمحافظة الشرقية.





الاتفاق وقع بقاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة الشرقية، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطى، والمهندسة لبنى عبدالعزيز، نواب محافظ الشرقية، والمهندس محمد الصافى سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية، ومديرى الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية، وأعضاء نقابة صيادلة الشرقية، وعدد من مديرى شركات الأدوية والمؤسسات الدوائية والصيدليات العامة بالمحافظة.











وأكد محافظ الشرقية خلال كلمته، الدور الهام الذى تقوم به وزارة الصحة وقياداتها والفرق الطبية بها، وعلى رأسهم وزيرة الصحة والسكان، خاصة خلال الفترة الراهنة، ومقدما الشكر وزيرة الصحة والسكان، ووكيل وزارة الصحة بالشرقية، على جهودهم المخلصة المبذولة فى الحفاظ على صحة المواطنين، كما أكد على أهمية البروتوكول فى الحفاظ على المرضى والبيئة، وعلى اقتصاديات الصيدليات.

وأشاد الدكتور هشام مسعود بالدعم المستمر من وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية، لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن البرتوكول يعمل على منع إعادة تدوير الأدوية التالفة ومنتهية الصلاحية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وصحة وسلامة المواطنين، واقتصاديات الصيدليات، وذلك من خلال تقديم صاحب الصيدلية أو المؤسسة الدوائية طلب لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالأصناف المراد إعدامها، مع تقديم إقرار بأنها ليست مضبوطات أو أحراز لأى جهة قضائية أو إدارية، ويتم تشكيل لجنة لفحص الطلبات، ويتم تسليم الأصناف لسيارة النفايات الطبية الخطرة التابعة للإدارة، فى حضور صاحب الصيدلية والذى يقوم بسداد الرسوم المستحقة مقابل إعدام هذه الأصناف.

شمل حفل توقيع البروتوكول السلام الوطنى، تلاها آيات من الذكر الحكيم، وكلمة محافظ الشرقية، ووكيل وزارة الصحة، ونقيب صيادلة الشرقية، وعرض تقديمى للبروتوكول، ومراسم التوقيع، وأهدت نقابة الصيادلة بإهداء درع تذكارى لمحافظ الشرقية، ووكيل وزارة الصحة تقديرا لجهودهم المبذولة فى تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.