وزير التعليم العالى يهنئ الفائزين بجوائز التميز الحكومى بالمجتمع الأكاديمى

جدة - نرمين السيد - هنأ دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، كوادر المجتمع الأكاديمى الفائزة بجوائز مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثانية 2020، التى أعلنت أمس الثلاثاء، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور دكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ودكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزير محمد القرقاوى وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ولفيف من الوزراء.





فعلى مستوى فئة المؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية)، فازت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس بالمركز الأول، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بالمركز الثانى، وكلية الهندسة جامعة القاهرة بالمركز الثالث. وفى جائزة المؤسسة المتميزة "تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية، فئة الجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية"، فاز بالمركز الأول الموقع الإلكترونى لجامعة المنصورة، وفى المركز الثانى الموقع الإلكترونى جامعة طنطا، وجاء الموقع الإلكترونى لجامعة المنيا فى المركز الثالث. أما عن جوائز التميز الفردى، فتشمل جائزة القيادات المتميزة، وتشمل فئة الموظف الحكومى، وفاز بالمركز الأول بهاء محمد سمير "جامعة القاهرة"، وفى فئة مدير إدارة، فاز بالمركز الأول محمد رشدى عبد المطلب "جامعة العريش"، والمركز الثانى جمال محمد أحمد "جامعة سوهاج"، وفى فئة مدير عام فاز بالمركز الثالث نديرة صبحى محمد "جامعة الإسكندرية". وأما فى فئة رئيس إدارة مركزية، فاز أ.أحمد أبو حمزة الشيخ بوزارة التعليم العالى بالمركز الثالث.

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