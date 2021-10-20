جدة - نرمين السيد - استمرارا لجهود القوات المسلحة فى دعم وتطوير المنظومة الطبية والعمل وفقاً لأحدث ما وصل اليه العلم فى المجالات الطبية المتطورة ، تم افتتاح أول مركز متكامل فى أفريقيا والشرق الأوسط لتجميع البلازما بمدينة السادس من أكتوبر لتحقيق الإكتفاء الذاتى للأدوية المشتقة من البلازما بالتعاون بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة " جريفولز الأسبانية " الرائدة فى ذلك المجال ، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ورئيسى مجالس إدارة شركتى "جريفولز الأسبانية " و"جريفولز إيجيبت " وعدد من قادة القوات المسلحة ونخبة من المتخصصين فى مجال مشتقات البلازما.





ويعد "مركز السادس من أكتوبر"، أول مركز ناتج عن شراكة إستراتيجية طويلة المدى تهدف لدعم نظام الرعاية الصحية فى مصر من خلال إنشاء 20 مركز للتبرع بالبلازما بالتزامن مع إنشاء مصنع لإنتاج أدوية مشتقات البلازما ومعمل ومخزن مركزى للبلازما، وفقا لأحدث النظم العالمية فى ذلك المجال مع ضمان الحصول على كافة الإعتمادات الدولية اللازمة لهذا المشروع من خلال الهيئات التنظيمية والرقابية والوكالات الدولية المنوطة بذلك . ويعد المركز الذى تم إفتتاحه رسمياً اليوم مجمع متكامل يشمل مركزآ للتبرع بالبلازما، ومختبراً معملياً لإختبار عينات البلازما بإلاضافة إلى مركز تدريب وتطوير تابع لأكاديمية " جريفولز للتدريب" وهو المنوط به تطبيق برامج التطوير والتعليم المهنى المستمر للعاملين. وعقب مراسم الإفتتاح تم عقد مؤتمراً صحفياً بحضور مختلف وسائل الإعلام صرح خلاله المسئولون بكافة التفاصيل الخاصة بذلك الحدث الضخم والذى يعد طفرة طبية راقية على أرض مصر. يأتى ذلك فى إطار توجه الدولة المصرية للوصول إلى أعلى معايير المنظومة الطبية المتكاملة لمختلف التخصصات والمجالات الطبية بما يسهم فى تقديم رعاية صحية لائقة بالمواطن المصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح مركز البلازما بالتعاون بين القوات المسلحة وشركة جريفولز الأسبانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.