العنانى فى المنتدى الاقتصادى العربى النمساوى: مصر تتمتع ببنية سياحية قوية

جدة - نرمين السيد - واستهل وزير السياحة والآثار كلمته المسجلة بالإعراب عن سعادته للمشاركة فى هذا المنتدى والذى يعتبر فرصة طيبة لإلقاء الضوء على المستجدات والتطورات التى يشهدها قطاع السياحة والآثار المصرى، مشيرا إلى أهمية صناعة السياحة التى تعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومى وتساهم فى توفير ملايين من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر.

وأضاف أن صناعة السياحة تأثرت بشكل ملحوظ فى مصر مثلها مثل باقى دول العالم بتداعيات جائحة فيروس كورونا، ولكن استطاعت الحكومة المصرية احتواء الأزمة والوقوف بجانب القطاع السياحى المصرى ودعمه من أجل الحفاظ على هذه الصناعة الهامة وعدم تسريح العمالة واستئناف الحركة السياحة بشكل آمن يضمن سلامة وصحة العاملين بالقطاع والمواطنين وكذلك السائحين، موضحا أن حركة السياحة الوافدة لمصر والسياحة الداخلية شهدت مؤشرات إيجابية فى هذا الشأن.

وتحدث العنانى عما تزخر به مصر من مقومات سياحية متنوعة ومتميزة من شواطئ خلابة وأماكن مكشوفة وشمس مشرقة وجو صحى ودافئ طوال العام وخاصة مع تطبيق إجراءات وضوابط سلامة صحية صارمة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات أكسبت المقصد السياحى المصرى ثقة سائحيه من الأسواق الدولية المختلفة المصدرة للسياحة إلى مصر وهو ما أدى إلى اختيار العديد من وسائل الإعلام الدولية لمصر فى أكثر من مرة ضمن أفضل الوجهات السياحية فى العالم التى يجب السفر إليها خلال موسم شتاء 2021.

أما بالنسبة للجانب الأثرى، أكد وزير السياحة والآثار فى كلمته، أنه على الرغم من أزمة جائحة كورونا إلا أن الوزارة استطاعت فى ظل دعم القيادة السياسية والحكومة، افتتاح العديد من مشروعات الترميم والتطوير، وإقامة المتاحف، والإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة وتنظيم الحدث الاستثنائى لموكب المومياوات الملكية فى أبريل الماضى.

كما أكد الوزير على أن العمل يسير على قدم وساق لاستكمال والانتهاء من المشروعات الأثرية الجارية منها المتحف المصرى الكبير الذى يعد أكبر متحف مخصص لعرض كنوز حضارة واحدة هى الحضارة المصرية القديمة والذى سيعرض أيضا كنوز الملك الذهبى توت عنخ آمون كاملة لأول مرة.

وأشار إلى تبنى الوزارة لنهج وسياسة استثمارية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية والعمل عى تطويرها لتحسين تجربتهم وجعلها أكثر متعة وجاذبية، بالإضافة إلى قيام الوزارة باتخاذ خطوات جادة فى ملف التحول الرقمى لجميع الخدمات المقدمة سواء للزائرين أو المتعاملين مع الوزارة.

وتحدث وزير السياحة والآثار عما تقوم به الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية السياحية مثل إنشاء مدن سياحية جديدة مثل مدينة الجلالة على خليج السويس، ومدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى، وإنشاء شبكة من الطرق والكبارى والمطارات وقطارات سريعة جديدة لربط المحافظات السياحية ببعض مما يعمل أيضا على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية والتى ستقوم بدورها بتوفير ملايين من فرص العمل.

وفى ختام كلمته، تحدث الوزير عن علاقات الصداقة والتعاون المشترك الذى يجمع بين مصر والنمسا فى جميع المجالات ومنها مجال السياحة والآثار، معربا عن ثقته بأن هذا المنتدى سيعمل بدوره على تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات لتنمية الكوادر البشرية فى جميع المجالات.

وأناب الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة للمشاركة نيابة عنه فى المؤتمر والذى يتم تنظيمه افتراضيا.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى يشارك فيه ما يقرب من 400 شركة ومؤسسة اقتصادية وشركات نمساوية وجهات معنية بالتعاون مع مصر، ويشمل المنتدى عددا من الجلسات الافتراضية حول السياحة المصرية، والتطورات الاقتصادية، وفرص الاستثمار، والسكك الحديدية والنقل، وأفق التعاون المشتركة.