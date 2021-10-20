صور.. إزالة إشغالات الباعة الجائلين بمحيط مدارس غرب الإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - ونجحت الحملات فى إزالة 13 كشكا، بينهم 6 أكشاك خلف مدرستى الطليعة وأبو الهول بشارع الأمير لؤلؤ، و5 أكشاك بسور مدرسة الورديان الفنية العسكرية المتقدمة.
وتضمنت الحملات إزالة إشغالات الباعة الجائلين والتوصيلات الكهربائية المخالفة بسوق شارع 188 وامتداد سوق العبدانى أمام مدرسة رشاد عثمان.
وقالت سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، إن الحملات شارك فيها إدارات إشغال الطريق والمتابعة الميدانية والكهرباء والرقابة والرصد البيئي فضلا عن قوات الشرطة.
وأضافت شعبان فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الحملات لاقت استحسان الأهالى وأولياء أمور الطلاب وسكان الشوارع وأشادوا بالجهد المبذول للحفاظ على سلامة الطلاب.
وأكدت رئيس حى غرب، أن الحملات مستمرة يوميا، لإزالة التعديات والإشغالات أمام المدارس بنطاق الحى حفاظا على أمن وسلامة الطلاب وفرض الانضباط.
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