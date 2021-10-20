/657176/وفاة-19-شخص-في-حادث تصادم-على-الطريق-الدائري

شهد طريق الدائري الأوسطى فى الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص، مما أسفر عن مصرع 19 شخصًا، انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وعلى الفور تم نقلهم إلي المستشفى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع 19 شخصا في حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص على الطريق الدائري

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارا من الخدمات الأمنية المعينة أعلى الأوسطى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وأتضح مصرع 19 شخصا من ركاب سيارة ميكروباص بعدما عبرت تريلا الطريق المقابل، مما أسفر عن مصرع الركاب بالكامل بمن فيهم سائق النقل، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المتوفين إلي المستشفى.

وفي سياق أخر شهد الطريق الفرعي سمنود المحلة بنطاق محافظة الغربية، حادث تصادم مما أدى إلي وفاة قائدي دراجه نارية وسيارة ميكروباص في وخصصت سيارة إسعاف لنقلهما إلي مشرحة مستشفى سمنود المركزي.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إشارة من ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة، سمنود.

التخطي الخاطئ

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء محمد العكل حكمدار مركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان البلاغ وأتضح مصرع شخصين في حادث التصادم، أتضح أن سبب الحادث التخطي الخاطئ لقائد الدراجة النارية مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الأولى بالمواجهة.

وعلى الفور تم نقل الجثث إلي مشرحة مستشفى سمنود العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.