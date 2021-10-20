/657180/حورية-فرغلي-تعود-للسينما-ببطولة-فيلم-جديد-بعنوان-التجربة

تعاقدت النجمة المصرية حورية فرغلي على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم «التجربة»، وذلك بعد طول فترة غياب عن شاشات السينما بسبب أزمتها الصحية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم الفنانة حورية فرغلي الجديد بعنوان التجربة.

صناع عمل فيلم التجربة

فيلم «التجربة» من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي لمالكها المنتج شادي صبرة، وإشراف عام محمد كامل، ومنتج فني محمد عادل، والعمل من قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج محمود سليم.

يعد اسم فيلم «التجربة» ما هو إلا اسم مؤقت حتى الاستقرار على الاسم النهائي، ومن المقرر أيضًا أن يستقر المخرج على باقي أبطال العمل خلال الفترة المقبلة.

والمقرر أن يشهد العمل على العديد من المفاجآت والتى سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، كما سيشهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف، وعقب الانتهاء من التعاقدات سيبدأ المخرج محمود سليم معاينة أماكن التصوير على أن يبدأ تصوير المشاهد الأولى من العمل خلال الفترة القليلة المُقَبَّلة.

حورية فرغلي تعيش حالة من النشاط الفني

جديرًا بالذكر، أن الفنانة حورية فرغلي قامت الفترة الماضية بتصوير جزء من مشاهدها في فيلم «براءة ريا وسكينة» بمشاركة النجمة وفاء عامر وآخرين ومن تأليف أحمد عاشور وإخراج السورى عبدالقادر الأطرش إلى أن تستأنف تصويره مره أخرى قريبًا.

كما تنشغل حاليًا بتصوير مسلسل «أيام وبنعيشها» بمشاركة النجمة شيرى عادل وآخرين ومن تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

شبيهة حورية فرغلي تصدم الجمهور في مهرجان الجونة

على جانب آخر، تداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لـ ​عمرو منسي​، مدير مهرجان الجونة السينمائي، أثناء تواجده على السجادة الحمراء برفقة سيدة إعتقد كثيرون أنها الممثلة المصرية ​حورية فرغلي​.

متابعو فرغلي أعربوا عن دهشتهم بعد أن تبين أن السيدة التي كانت برفقة منسي هي زوجته، وقد قررت حضور المهرجان للمرة الأولى، وتشبه فرغلي إلى حد كبير، إلى درجة أن البعض رفض تصديق الأمر.

وفي رصد للتعليقات، جاء فيها :"على بالي حورية فرغلي"، "شبه حورية فرغلي أوي"، "للمرة المليون أفتكرها حورية فرغلي".