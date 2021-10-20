/657182/مسحة-طبية-للفريق-استعدادا-لمواجهة-توسكر

خضع لاعبو الفريق الزمالك لمسحة طبية اليوم الأربعاء خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره توسكر الكيني بهدف نظيف في مباراة الذهاب، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

وفاز الزمالك على توسكر الكيني بهدف نظيف في مباراة الذهاب، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

وكان الزمالك استأنف تدريباته أمس بعد الحصول على راحة 48 ساعة عقب العودة من كينيا بعد خوض لقاء الذهاب.

وكان الزمالك فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وسجل المغربي أشرف بن شرقي هدف الفوز للفريق الأبيض في المباراة.

وتقام مباراة الزمالك وتوسكر الكيني، مساء الجمعة المقبل، وكان الفارس الابيض تمكن أن يحقق الفوز ذهابا بهدف نظيف جاء عن طريق أشرف بن شرقي.

وتضم قائمة الزمالك 25 لاعبا لخوض لقاء توسكر الكيني بدوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب بكينيا والذي أقيم باستاد نيايو الوطني يوم السبت الماضي بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي.

الجدير بالذكر أن لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا تم إيقافة أيضاً من جانب إتحاد الكرة المصري لمدة ثمان مباريات وقام اللاعب بالتظلم علي هذا القرار.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قد ضم 25 لاعبا بقائمة الفريق خلال المعسكر الحالي لخوض المباراة وهم:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حسام عبد المجيد

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز- إمام عاشور – محمود عبد الرازق شيكابالا – أيمن حفني – حمدي علاء – سيد محمد عبد الله – سيف جعفر

خط الهجوم: يوسف أوباما – سيف الدين الجزيري

ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريبه في السادسة مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادا للقاء بطل كينيا.