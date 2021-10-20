/657184/إدارة-مهرجان-الجونة-تكشف-تطورات-الحالة-الصحية-لبشرى-بعد-تعرضها-لحادث-سير

دوت الخليج يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة بشرى بعد تعرضها لحادث سير بالجونة.

تطورات الحالة الصحية لبشرى بعد تعرضها لحادث سير

قالت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، في بيان صحفي، إن الفنانة بشرى بخير، مؤكدةً أن الحادث الذي تعرضت له لم يكن مروعًا، مشيرة إلى أن بشرى تجري بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتها الصحية.

عبد الله غلوش يعلن تعرض بشرى ومحمد مكاوي لحادث سير

كان الناقد الفني عبد الله غلوش أعلن عن تعرض بشرى لحادث سير وانقلاب سيارتها، حيث نشر صورة لسيارتها المحطمة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها متمنيًا الشفاء العاجل لها قائلًا: "ألف سلامة على بشرى، العربية اتقلبت بيها".

كما أوضح علوش أن الفنان محمد مكاوي هو من كان يقود السيارة.

على الصعيد الآخر، أقدمت الفنانة بشرى، رئيس العمليات لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، على إنهاء خلافها مع الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان، بعد أزمة أغانيهما التي شغلت السوشيال ميديا.

تصالح بشرى ومحمد رمضان

أهدت بشرى باقة من الورود لمحمد رمضان أثناء تواجده على خشبة المسرح في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، ومن ثم علق محمد رمضان قائلًا: «الصح خير».

أزمة محمد رمضان و بشرى

أزمة فنية كبيرة شغلت الجمهور، كان الفنان محمد رمضان هو أحد أطرافها أمام والآخر كانت المطربة بشرى، بعدما أطلق "رمضان أغنياته "نمبر وان - الملك"، والتي أرادت الأخيرة أن ترد عليا، باستخدام نفس السلاح عن طريق أغنية "كوبرا"، والتي هاجمته من خلال كلماتها والكليب.

وهاجمت بشرى، في الأغنية، الفنان محمد رمضان بشكل غير صريح وردت من خلالها على أغنيتي "نمبر وان" و"الملك"، اللتين قدمهما رمضان في وقت سابق من العام، وأدت إلى حالة من الانقسام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى البعض أن الأغنية تحمل قدرا من التنمر والعنصرية ضد محمد رمضان، والبعض الآخر يرى أنها نجحت في الرد عليه بنفس طريقته.

بشرى تتألق على الريد كاربت في سادس أيام الجونة

هذا وقد تألقت الفنانة بشرى على السجادة الحمراء ،أمس، في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بإطلالة تشبه في تصميمها أميرات ديزني.

وارتدت بشرى فستانًا ميدي منفوش باللون الأزرق الفاتح بيبي بلو بصيحة أوف شولدر، ومزين بالتطريزات الرقيقة، وانتعلت حذاءً كعب عالي باللون السيلفر وأقراط ماسية زينت بها الإطلالة.