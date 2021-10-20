رسمياً: إقامة كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات بمشاركة الأهلي

/657186/رسميا-إقامة-كأس-العالم-للأندية-2021-بالإمارات-بمشاركة-الأهلي

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مجلس الفيفا استقر على غقامة كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد إنفانتينو "ستقام كأس العالم للأندية في وقت مبكر من عام 2022 في مواعيد ستحدد لاحقا بدولة الإمارات".

وتحدث إنفانتينو، أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 سيتم غقامة القرعة في الدوحة يوم 31 مارس القادم.

زاهي حواس: موسيماني لا يصلح لتدريب الأهلي.. ولن أترشح لانتخابات القلعة الحمراء وصوتي للخطيب

أكد زاهي حواس، وزير الثقافة الأسبق، أن يتمنى التوفيق للنادي الأهلي في جميع الأوقات.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "بخصوص الترشح لانتخابات الأهلي، فليس لدي وقت للتواجد خلال الفترة القادمة، والأهلي بيجري في دمي".

وزاد "مستاء للغاية على مستوى الأهلي خلال الفترة الماضية وليس هناك أي روح داخل الفريق مع المدرب الحالي بيتسو موسيماني، وهو مدرب محترم ولكن لا يصلح لتدريب النادي الأهلي”.

كأس العالم للأندية 2021

وواصل "آخر مباراة للأهلي أمام الحرس الوطني، كان شكل الأهلي مثل مراكز الشباب، والفريق يحتاج مدرب على مستوى عالي، ولو لعبنا الزمالك بهذا الأداء، سوف نتعرض للخسارة".

وأكمل "محمود الخطيب يستحق التواجد على مقعد رئاسة الأهلي من جديد، وهو يستحق هذا الأمر، ولابد أن يكون هناك تدعيم لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي".

واختتم "لم أفكر مطلقا في الترشح لانتخابات الأهلي، ومشفق تماما على من يتولى منصب الإدارة في الأهلي، وتركيزي فقط على عملي بالآثار، ولو موسيماني مستمر مع الأهلي خلال الفترة القادمة، لن يحصل الفريق على البطولات".

طه إسماعيل يهاجم بيتسو موسيماني بعد التعادل أمام الحرس الوطني.. ومفاجأة في اختيار رجل المباراة

‏أكد طه إسماعيل، محلل قنوات أون تايم سبورتس، أن أداء لاعبي الأهلي أمام الحرس الوطني لم يكن مقنعا خاصة في الشوط الثاني.

وأضاف خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والحرس الوطني "لاعبي الأهلي لديهم تعب بدني وذهني، ولم يكن هناك تركيز خلال المباراة من أجل التركيز وتسجيل الأهداف".