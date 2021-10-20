إزالة 22 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بمحافظة الأقصر

جدة - نرمين السيد - تواصل محافظة الأقصر تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، على أراضى الدولة بجميع جهات الولاية.





وذكر بيان أصدرته محافظة الأقصر اليوم الأربعاء، أن رئاسة مركز ومدينة القرنة بقيادة العميد علاء عبد الجابر، أزالت 17 حالة تعد على أملاك الدولة تابعة للرى بمساحة 2450 مترا مربعا، وحالة تعد على أرض زراعية بمساحة 1400 متر، كما نفذت رئاسة مركز ومدينة أرمنت بقيادة العميد عبد الله عاشور، إزالة 4 مخالفات تعد على أرض زراعية بمساحة 575 مترا مربعا. وأوضح البيان، أن رئاسة مركز ومدينة البياضية بقيادة وكيل الوزارة محمد صحصاح، أوقفت أعمال صب أعمدة وقواعد خرسانية فى الأراضى الزراعية بدون ترخيص بمساحة قيراط تقريبا. وفى سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة الزينية بقيادة العقيد احمد الهوارى، بالتنسيق مع الدكتورة أمل إسماعيل وكيلة وزارة الزراعة بالأقصر، بتنفيذ قرار إزالة فى المهد عبارة عن تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 3 قراريط داخل نطاق الوحدة المحلية لقرية الصعايدة.

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