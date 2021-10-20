افصل واسمع- النشرة المرورية: كثافات بشارع مراد.. وكوبرى عباس بديلًا لأكتوبر

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، اليوم الأربعاء، أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات فى طريق الجيش لاسيما عند شارع خالد بن الوليد، وكذلك يوجد بعض الأحجام فى محور أبى قير بمنطقة كفر عبده.

وواصل: "فى محافظة الدقهلية يوجد بعض الكثافات فى مدينة المنصورة لاسيما فى شارع المشاية وتقاطعه مع شارع صلاح سالم وشارع بورسعيد، وفى محافظة القليوبية يوجد بعض الكثافات أمام القادم من محطة شبرا الخيمة ميدان المؤسسة فى اتجاه الطريق الزراعى، أما تقاطعات الطرق الدائرية مازالت محاورها حتى الآن تعمل بشكل مرضى عدا مناطق الأعمال وهى أعلى مناطق المنيب والكنيسة وأعلى مناطق الأوتوستراد.

ونوه إلى أنه يوجد بعض الأحجام أمام القادم من التجمع فى اتجاه المعادى أعلى محور الأوتوستراد نتيجة الأعمال ويفضل الاتجاه من نفق كارفور والخروج منه إلى مناطق المعراج وسلوك محور الأوتوستراد سيكون أفضل حالًا.

وأوضح "صابر" أن الجيزة شهدت أحجام مرتفعة بشارع مراد وشارع الجامعة، وطالب بسلوك شارع السودان للمتجه إلى شارعى فيصل والهرم، ونبه صابر أن اللواء محمد لبنه، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى القاهرة، نوه "ًصابر" إلى وجود كثافات مرورية بعض الشئ فى وسط المدينة، وطالب بضرورة سلوك نفق الأزهر، وكذلك نفق الملك الصالح، وللقادم من مجرى العيون وعين الصيرة ومتجه إلى المنيل يسلك شارع مجرى العيون لأنه أفضل حالا فى هذا التوقيت.

وذكر صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وحذر من سلوك كوبرى 6 أكتوبر و 15 مايو لزيادة الكثافات، منوهًا إلى أنه يفضل استخدام كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة، وكوبرى عباس وكوبرى الساحل.