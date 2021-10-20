صحيفة يونانية: القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص تؤكد المصالح المشتركة

وقالت الصحيفة، فى تقرير أوردته فى موقعها الإليكترونى اليوم، إن الإعلان المشترك الذى وقعه قادة اليونان ومصر وقبرص أمس الثلاثاء، كان بمثابة مؤشرا واضحا على انحياز أثينا والقاهرة ونيقوسيا لعدد من القضايا الإقليمية الحاسمة.
وأضافت الصحيفة أن القمة الثلاثية هى التاسعة من نوعها التى تعقد بين الدول الثلاث خلال السنوات السبع الماضية.
كما أبرزت الصحيفة اليونانية كلمة الرئيس السيسى التى أشار فيها بشكل خاص إلى كل من اتفاق الربط الكهربائى وآفاق إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز حقل "أفروديت" القبرصى إلى محطات الإسالة فى إدكو ودمياط فى مصر تمهيدا لتوريد الغاز المُسال من مصر إلى اليونان، ومنها إلى منطقة البلقان ووسط أوروبا، وهو ما يتماشى مع طموحات منتدى غاز شرق المتوسط.
كما رحب الزعماء الثلاثة بتوقيع اتفاقية الربط الثلاثى للطاقة بين دولهم، مشيرين إلى أنها لن تعزز التعاون بين اليونان ومصر وقبرص فحسب، بل ستعزز أيضا أمن الطاقة فى أوروبا.
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