تكليف عصام النجار رئيسا لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لمدة 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قرارا بتكليف المهندس عصام محمود النجار رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء إجراءات تعيين رئيس مجلس الإدارة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن.





وذكرت الوزارة، فى بيان لها اليوم، أن القرار يأتى فى إطار سعيها لضخ دماء جديدة فى قيادة الجهات التابعة، الأمر الذى يسهم فى تنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر مع كافة دول العالم. وأشارت إلى أن المهندس عصام النجار يشغل حاليا رئيس الادارية المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك منذ عام 2017، وعضو مجلس إدارة الهيئة.

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