انطلاق فعاليات التدريب ”حماة الصداقة - 5” بمشاركة قوات المظلات المصرية والروسية

انطلقت فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك "حماة الصداقة - 5" بمشاركة قوات المظلات المصرية وعناصر من قوات الإنزال الجوى الروسية، والذى تستمر فعالياته حتى 29 من أكتوبر الجارى، بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة قوات المظلات.

بدأت مراسم التدريب بوصول وحدات الإنزال الجوى الروسية لقاعدة شرق القاهرة الجوية واصطفاف عناصر من القوات المشاركة من الجانبين.

وتضمنت المرحلة التمهيدية للتدريب عقد عددا من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين ، كذلك التعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات وآليات القيادة والسيطرة، واكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة التى يستخدمها الجانبان فى تنفيذ مختلف المهام.

يأتى التدريب "حماة الصداقة - 5" فى إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة وفى ضوء تنمية وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والروسية فى العديد من المجالات.