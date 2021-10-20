/657175/مكنتش-عارف-أنه-طالع-بث-مباشر-اعترافات-لص-الهاتف-أعلى-الطريق-الدائرى

وقال لص البث المباشر، والذى يدعى «ع. م»، 20 عامًا، عاطل، إنه استولى على الهاتف عن طريق المغافلة والهروب، حيث كان بحوزته دراجة بخارية ماركة «بوكسر»، بدون لوحات معدنية، وأنه ترصد للضحية حتى سنحت له الفرصة، واستولى على الهاتف وفر هاربا، ولم يكن يعلم أن الهاتف بوضع التشغيل للبث المباشر، قائلا «مكنتش اعرف أنه طالع بث مباشر».

وبعرض المتهمان على نيابة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة أمرت بحبس «ع. م»، 20 عامًا، عاطل، مقيم كوم أشفين دائرة مركز شرطة قليوب، و«خ. ح»، 34 عامًا، تاجر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهما هاتف محمول أثناء عمل بث مباشر أعلى الطريق الدائرى لتغطية وجود هزة أرضية شهدتها محافظات القاهرة الكبرى.

كما أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهمين للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح المختصة لارتكابهما الواقعة.

وكانت جهود أجهزة وزارة الداخلية، قد نتج عنها الكشف عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، يتضمن قيام أحد الأشخاص «مجهول»، يستقل دراجة بخارية بخطف هاتف محمول من مراسل حال تواجده أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية خلال قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذ بالفـرار.

ونجح فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب).

وبعد تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وكذا الدراجة النارية المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى (تاجر - مقيم بدائرة المركز)، أمكن ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المستولى عليه واعترف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.