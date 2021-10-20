تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير محررًا رسميًا لـ 16 نوفمبر

/657183/تأجيل-محاكمة-3-متهمين-بتزوير-محررا-رسميا-لـ-16-نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 3 متهمين بتزوير محررًا رسميًا، يُمكنهم من بناء 4 أدوار مُخالفة بـ عقار جسر السويس أمام مترو الانفاق الخط الثالث عدلى منصور -العتبة المنهار بالمخالفة للقانون، وتسببهم في وفاة 25 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى 16 نوفمبر؛ لتعذر إحضار المتهمين.

النائب العام

وكان أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بإحالة 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم 493 تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه.

وفاة 25 شخصًا

ونسبت النيابة للمتهمين أنهم تسببوا بالخطأ في وفاة 25 شخصًا من ساكني العقار وإصابة 23 آخرين منهم، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ونتيجة إخلال المقاولين الثلاثة إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم.

وأسندت لهم جميعًا عدا مالك المصنع بإقامة أعمالٍ بالعقار دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح ترخيص العقار على أساسها، مما نتج عنه سقوطه كليًّا ونشأ عن ذلك وفاة وإصابة المجني عليهم.