/657188/بشاكوش-حبس-عاطل لاتهامه-بتكسير-تماثيل-الكباش-بميدان-التحرير

قررت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتكسير تماثيل الكباش بجوار المسلة بميدان التحرير والتحفظ على الآلة الحادة المضبوطة بحوزته.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حبس عاطل لاتهامه بتكسير تماثيل الكباش بجوار المسلة بميدان التحرير

النيابة العامة

وأشارت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم مهتز نفسيًا ويهزي بكلمات غير مفهومة حول سبب تكسيره للحجارة، وأنه أحضر شاكوش صغير من منزله وتوجه به لتكسير أحد التماثيل الموجودة بجوار المسلة بميدان التحرير، وأصابت الضربة أنف التمثال.

مطرقة

وحاول أحد الأشخاص تحطيم التماثيل المصرية القديمة الموجودة حول مسلة ميدان التحرير والشهيرة بتماثيل الكباش، بواسطة مطرقة، وهو يهتف الله أكبر، واستطاعت قوات التأمين المسئولة السيطرة عليه والقبض عليه فورا.

التماثيل

وأتضح أن الضربة التي أطلقها الرجل بمطرقته، أصابت أسفل أنف أحد التماثيل، وأن رجال الترميم تحركوا في سرعة وتمت صيانة التمثال على الفور، ولن يظهر الكسر سوى للعين المدققة قليلًا، وأكد أن الرجل لم يستطع سوى إصابة هذا الجزء من التماثيل الأربعة.

وفي سياق أخر أعترف المتهم بسرقة هاتف محمول أثناء تقديم بث مباشر من أعلى الطريق الدائرى، بشكل مفصل أمام النيابة العامة بشأن الواقعة.

وقال لص البث المباشر، والذى يدعى «ع. م»، 20 عامًا، عاطل، إنه استولى على الهاتف عن طريق المغافلة والهروب، حيث كان بحوزته دراجة بخارية ماركة «بوكسر»، بدون لوحات معدنية، وأنه ترصد للضحية حتى سنحت له الفرصة، واستولى على الهاتف وفر هاربا، ولم يكن يعلم أن الهاتف بوضع التشغيل للبث المباشر، قائلا «مكنتش اعرف أنه طالع بث مباشر».

وبعرض المتهمان على نيابة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة أمرت بحبس «ع. م»، 20 عامًا، عاطل، مقيم كوم أشفين دائرة مركز شرطة قليوب، و«خ. ح»، 34 عامًا، تاجر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهما هاتف محمول أثناء عمل بث مباشر أعلى الطريق الدائرى لتغطية وجود هزة أرضية شهدتها محافظات القاهرة الكبرى.

كما أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهمين للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح المختصة لارتكابهما الواقعة.