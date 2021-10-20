وفاة سائق «التريلا» المتسبب في حادث الطريق الدائري الأوسطي (صور)

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أعلن مصدر أمني وفاة سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الدائري الأوسطى، اليوم الاربعاء، والذي أسفر عن وفاة 17 شخصا حتى الآن.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الدائري الأوسطي

تفاصيل الحادث

وأكد المصدر، إن الحادث وقع في الطريق الدائري الأوسطي باتجاه الفيوم، لافتًا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث لنقل الجثث إلى المستشفيات.

وشهد الطريق الدائري الأوسطي، حادثا مروعا حيث تصادمت سيارة ميكروباص بسيارة تريلا بالقرب من منطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة.

شهود عيان

وفي السياق ذاته قال أحد شهود العيان أمام رجال المباحث ، أن السيارة التريلا جنحت على جانب الطريق بسرعة بالغة، واصطدمت بأحد أعمدة الإنارة والحواجز الخرسانية، واتجهت ناحية الطريق المعاكس، لتقابلها سيارة ميكروباص، فتصطدم بها بسرعة بالغة، وجها لوجه، ما أسفر عن وفاة جميع المتواجدين بالسيارة الميكروباص في الحال.

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونقل، ووقوع ضحايا ومصابين، وعلى الفور هرعت قوة من الإدارة العامة للعامة، إلى مكان الحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف ونقل الضحايا إلى المستشفى.

حيث هرعت سيارات الإسعاف بكثافة إلى موقع التصادم، ونقلت جميع الضحايا والمصابين إلى المستشفى لعلاجهم.

وأوضحت المعاينة المبدئية لرجال مباحث الجيزة، أن الحادث وقع بين تريلا وسيارة ميكروباص، ما أسفر عن وقوع متوفين ومصابين على الطريق الأوسطي بدائرة المركز.

كما يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف غموض حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدائري الأوسطي في البدرشين الإثنين الماضي، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، وذكر شهود عيان أن عدد المتوفين وصل إلى 4 أشخاص، حيث وقع التصادم بين سيارة نقل وسيارة أجرة.