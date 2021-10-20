المدير الفني للاتحاد السكندري يعتذر عن الإستمرار مديراً فنيا للمنتخب الأول «صور»

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قدم أحمد مرعي المدير الفني لفريق السلة الأول بالاتحاد السكندري، اعتذاره عن المواصلة لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد السكندري على تطبيق فيسبوك صورة لأحمد مرعي المدير الفني لفريق السلة، وكتب عليها إعتذاره لعدم المواصلة في مهام المدير الفني للمنتخب الأول لكرة السلة.

كما قدم أحمد مرعي في بيانه على صفحة الاتحاد السكندري، الإعتذار للاتحاد المصري لكرة السلة، بعدم قدرته على المواصل وربط مهامه مع الطرفين لينهي عملة مع المنتخب ويتمنى له التوفيق فيما هو قادم.

مصر بالمركز الرابع عالمياً

أحرز المنتخب الوطني لناشئي كرة السلة تحت 18 عام المركز الرابع فى بطولة كأس العالم تحت ١٨ عام، وذلك بعد الخساره أمام منتخب بيلاروسيا بنتيجة ٢١/٩.

وكان قد خسر منتخب مصر لكرة السلة أمام نظيره منتخب أستونيا بنتيجة 16-11، في مباراة نصف النهائي من البطولة، وبتلك النتيجة تأهل أستونيا لمواجه منتخب أمريكا في المباراة النهائية للبطولة.

وكان قد تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي بعدما فاو على منتخب كازاخستان بنتيجة ٢١/١٦.

قائمة منتخب مصر بكأس العالم:

وتضم قائمة منتخب الفراعنة في تلك البطولة كلا من:

“إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي ، يوسف شحاتة – عمر عزب – أنس أسامة - مصطفى المكاوي "كيجو"- عمر هشام ، احمد عادل "دولا" - احمد خلف "بيبو"- يوسف شوشة - علي أحمد”.

يذكر ان منتخب مصر حقق الفوز على منافسه إفريقيا الوسطى في أولى مبارياته بالبطولة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 72/56، ويلتقي مع منتخب غينيا يوم السبت المقبل.

أحمد مرعي

ويتكون الجهاز الفني من كلا من: “أحمد مرعي مدير فني - وسام جابر مدرب - محمد سليم مساعد مدرب - وائل لطفي مدير منتخبات - معتز مغازي مخطط أحمال - أحمد يحيي طبيب الفريق - ماجد عباس تحليل واحصاء”.

يذكر أن فريق الاتحاد السكندي هو حامل لقب البطولة على صعيد الرجال في النسخة الأخيرة لها، وعلى صعيد السيدات، الأهلي.