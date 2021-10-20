/657191/تحريات-المباحث---انحراف-السيارة-عن-الطريق-تسسب-في-حادث-تصادم-على-الطريق-الدائري

أكدت التحريات الأولية لرجال أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، فى حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص بالطريق الدائرى الأوسطى،ما نتج عن وفاة عدد كبير من الأشخاص، أن عجلة القيادة اختلت من يد سائق النقل.

مما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق، إلى الطريق المعاكس، والاصطدام بالسيارة الميكروباص، مما أسفر عن مصرع مستقليها من شدة الاصطدام.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص بالطريق الدائرى الأوسطى

شهود العيان

وأوضح شهود عيان أمام رجال المباحث عن الحادث البشع، إن سائق السيارات الأجرة استخرجوا الجثث من السيارة الميكروباص، ونقلوها لجانب الطريق، وتم إبلاغ شرطة النجدة، حيث وصلت عدد من سيارات الإسعاف، وتم نقلت الضحايا إلى المستشفيات القرييبة من مكان الحادث.

كما استمع رجال المباحث، لأقوال عدد من شهود العيان، وجار رفع آثار الحادث من الطريق، لإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى.

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين، بالطريق الدائرى الأوسطى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لإجراء التحريات، وتم نقل الضحايا إلي المستشفيات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

والجدير بالذكر أكد المصدر، إن الحادث وقع في الطريق الدائري الأوسطي باتجاه الفيوم، لافتًا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث لنقل الجثث إلى المستشفيات.

وشهد الطريق الدائري الأوسطي، حادثا مروعا حيث تصادمت سيارة ميكروباص بسيارة تريلا بالقرب من منطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة.