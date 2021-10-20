/657192/دقة-متناهية-وسرعة-فى-التنفيذ-الداخلية-ترد-على-المشككين-فى-هوية-سارق-هاتف-صحفي

بدقة وسرعة فى التنفيذ تمكنت رجال الداخلية من الإمساك بسارق هاتف محرر اليوم السابع، الذى كان يذيع بثًا مباشرًا أعلى الدائري، وذلك بعدما تم تعقب مسار تحركه.

دوت الخليج

ضبط سارق هاتف صحفي أثناء بث مباشر

ولساعات ظلت واقعة سارق هاتف محرر «اليوم السابع» أثناء بث مباشر محل اهتمام الكثير من المصريين بسبب ظهور شكل اللص لمتابعي الفيديو، والذى كان يرتدي تي شيرت زارا.

وبعد ضبط سارق البث المباشر بساعات معدودة، رُصدت تعليقات تشكك فى هوية الشخص المقبوض عليه، لتخرج مباحث القاهرة بصورة السارق وهو بحوذتهم فى إطار التصدي لتلك الردود.

وظهر ظابط من مباحث القاهرة ممسكًا بـ«السارق»، ليؤكد أنه نفس الشخص الذى قام باختطاف الهاتف من صاحبه، وهو ما لاقى قبولًا كبيرً عند الكثير من المواطنين.

الداخلية ترد على المشككين بشأن هوية السارق

وكانت الداخلية قد أكدت فى وقت لاحق، أنه جرى التوصل للمجنـى عليـه «سارق» هاتف البث المباشر، وبعد سؤاله أيد ما سبق، كما توصلت التحريات إلى من ساعدوه فى السرقة وهم ثلاثة أشخاص تتخص فى سرقة الهواتف المحمولة.

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وبالنظر للكثير من التقارير التى رصدت كفاءة أمن القاهرة، ستجد أن هناك حالة من الاتفاق تسود بين العديد من خبراء الشؤون الأمنية حول كفاءة وفعالية الأمن المصري، والذي يتصل بذكر إشادات متتالية تتعلق بالمستوى المعلوماتي والأمني وحالة الإصرار والعزيمة والقدرة على التنفيذ والبراعة في التخطيط.